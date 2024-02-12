Netanyahu 'Size gerçeği söylemeliyim' diyerek itiraf etti

İsrail-Hamas çatışmasında 5 ay geride kalırken, 28 bin kişiyi katleden İsrail ordusu Gazze'de kanlı saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes çağrılarını redden ve Refah'ta katliamyapmaya hazırlanan Başbakan Binyamin Netanyahu ilk kez üzerlerinde uluslararası baskının arttığını 'Size gerçeği söylemeliyim' diyerek itiraf etti.

İsrail Refah'a yönelik operasyon hazırlığına girişirken dünyadan da tepkiler çığ gibi büyüyor. Hamisi ABD bile Refal saldırısı için rest çekerken, Netanyahu'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

GAZZE'DE GÜVENLİĞİ İSRAİL SAĞLAMALI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin "zafere giden yolda olduklarını" savunan Netanyahu, bunun zaman alacağını ancak yıllar sürmeyeceğini iddia etti. Netanyahu, Gazze Şeridi’nin "askerden arındırılmasını" istediklerini belirterek, bunun "Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Ürdün Nehri’nin batısında İsrail'in güvenlik kontrolünü gerektirdiğini" öne sürdü.

"SİZE GERÇEĞİ SÖYLEMELİYİM"

Hedeflerine ulaşmak için üzerlerinde "artan baskıya da dayanmaları gerektiğini" kaydeden Netanyahu, "Size gerçeği söylemeliyim. Baskıyı artırıyorlar. Yabancı unsurlarla temas kuran her biriniz bunu anlatabilir." dedi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden'ın, Netanyahu'yla görüşmesinde, "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah'tan tahliye planlarına ilişkin haberlerin son derece rahatsız edici olduğunu belirtmişti.