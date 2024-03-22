Netanyahu'dan 'Refah'a kara harekatı' açıklaması! "Gerekirse tek başımıza yapacağız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ABD'nin desteği olsun ya da olmasın Refah'a kara saldırısı başlatmayı planladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonrası altını kez Orta Doğu'ya ziyaretini gerçekleştirdi.

Blinken, ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüştü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Blinken'a "Refah'a gireceğiz" dediğini söyledi.

Netanyahu, Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

"ABD'nin Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail ile omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini" belirten Netanyahu, "sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını ABD Dışişleri Bakanı'na ilettiğini" belirtti.

Netanyahu, "Ama aynı zamanda Blinken'a Refah'a girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu ABD'nin desteği ile yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim" diye konuştu.

BLİNKEN'IN ZİYARETLERİ

Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

ABD DışişleriBakanı Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından bu sabah da İsrail'e gelmişti. Bu, Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.​​​​

ABD'li bakanın, Gazze'de ateşekes ve rehine anlaşması için görüşmeleri kapsayan Ortadoğu gezisi için yapılan ilk açıklamada İsrail'e gitmeyeceği belirtilmişti.

Ancak daha sonra bu karar değiştirildi.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDU

Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de konuşan Blinken, Gazze'ye yardımların artırılması ve acil adımların belirlenmesi konusunda Arap liderlerle anlaştıklarını belirtti.

ABD'li bakan, Gazze'de "acil ateşkes" sağlanması gerektiğini söyledi.

Blinken ayrıca rehine takası üzerine her gün çalıştıklarını ama hala zorlukların olduğunu belirterek, belli bir tarih veremeyeceğini söyledi, "Bunun mümkün olduğuna inanmaya devam ediyorum" dedi.