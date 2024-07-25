Netanyahu'nun ABD'de kaldığı otele giden protestocular, duvara projeksiyonla 'tutuklayın' sloganını yansıttı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayla ayakta alkışlanan Netanyahu, halk tarafından protesto edildi. Siyasetçilerin Gazze'deki soykırıma verdiği desteğe karşılık, ABD vatandaşları Netanyahu'nun tutuklanmasını istiyor. Netanyahu'nun kaldığı otele giden protestocular, projeksiyonla "Tutuklayın" yazan sloganı duvarlara yansıttı.
ABD'nin tam desteğiyle Gazze'de soykırım yapan Netanyahu, Washington'da kongreye katıldı. ABD'nin başkentindeki konuşma yapan Netanyahu'nun ayakta alkışlanması dünya gündemine oturdu.
WASHINGTON SOKAKLARINDA PROTESTO
Netanyahu her ne kadar kongrede alkış alsa da, ABD'de protestoların ana odağı oldu. Netanyahu kongresinin ardından soykırım karşıtları tarafından rahat bırakılmadı.
Washington sokaklarında Netanyahu'ya tepki yürüyüşleri yapıldı. Gazze'de soykırımın durması için ayaklanan kalabalık, Netanyahu'nun tahta kuklasını ateşe verdi.
KALDIĞI OTELE AKIN ETTİLER
ABD'de Netanyahu'ya devam eden protestolar saat ilerledikçe arttı. Binlerce insan ABD'nin çeşitli bölgelerinde Gazze'deki katliama dur demek için sokağa dökülenler, Netanyahu'nun durdurulması gerektiğini savundu.
Göstericiler daha sonra Netanyahu'nun kaldığı otele gitti. Projeksiyon aracılığı ile Netanyahu'nun oteline "Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın..." sloganı yansıtıldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi