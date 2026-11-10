Netanyahu'nun ırkçı sözleri gündem oldu! Meclis açılışında gergin anlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı olan Filistinlileri temsil eden partilerin hükümette yer almasına karşı çıkarak muhalefete tepki gösterdi. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ise Netanyahu'nun konuşmasını 'bölücü, nefret dolu ve utanç verici' sözleriyle eleştirdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisinin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin hükümette yer almasına karşı çıktı. Netanyahu, Raam ve Ortak Liste partilerini İsrail'in varlığını tehdit etmekle suçlayarak muhalefet blokuna tepki gösterdi.

27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Mecliste gerçekleştirilen oturumda ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyen Netanyahu, muhalefete seslenerek, “Ülkemizin geleceğini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir Siyonist kitleyi temsil eden Siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevini vermesinin ardından konuşan Netanyahu, seçim kampanyası boyunca Arap partilerine yönelik eleştirilerini Meclis kürsüsüne de taşıdı.

İran'ın nükleer tehdidi yeniden canlandırmaya çalıştığını öne süren Netanyahu, bu tehdidin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasının tek yolunun İran'daki rejimin devrilmesi olduğunu iddia etti.

EİSENKOT'TAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen ana muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'nun konuşmasına tepki gösterdi.

Eisenkot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuşmayı “eski başbakanın absürt, bölücü, nefret dolu ve utanç verici konuşması” olarak nitelendirdi. Netanyahu'nun görevde kalamayacağına yönelik inancının bu konuşmanın ardından daha da pekiştiğini belirten Eisenkot, acil bir hükümet kurulması gerektiğini savundu.

MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ

İsrail Meclisinin 26. dönem milletvekilleri, açılış oturumunda yemin ederek görevlerine başladı.

Yemin töreninin ardından İsrail Milli Marşı okunurken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste milletvekilleri salonu terk etti. Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi milletvekillerinin ise salonda kalması dikkati çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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