İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça ifadelerin kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamaya Filistinli siyasetçilerden sert tepki geldi.

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İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki kamusal alanlarda Arapça kullanımının kaldırılmasını istedi. Tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların silinmesi gerektiğini savunan Netanyahu'nun açıklamaları, Filistinli siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arapçanın kamusal alandaki kullanımının sona erdirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Arapçanın resmi statüye sahip olması için herhangi bir gerekçe bulunmadığını iddia eden Netanyahu, "Ülkedeki tüm tabelalardan ve resmi belgelerden Arapça yazıların kaldırılmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ SİYASETÇİLERDEN SERT TEPKİ

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden siyasetçilerin tepkisini çekti.

Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, Yair Netanyahu'nun açıklamalarını sosyal medya hesabından eleştirdi. Netanyahu'nun ABD'nin Florida eyaletinde yaşadığına dikkati çeken Cabarin, "Dil konusundaki ırkçı önerilerini Florida Valisi'ne iletmeni öneririm" ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi de Netanyahu'ya tepki gösterdi. Tibi, Arapçanın bir anadil olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun ırkçı tutumunun ailesinden geldiğini savundu.

Tibi, açıklamasında, "Arapça kalacak, baban ise yakında siyasi hayatımızdan silinip gidecek. Sen de öyle" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL'DE ARAPÇANIN STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

İsrail Meclisinde 19 Temmuz 2018'de kabul edilen Yahudi ulus-devlet yasasıyla Arapça, resmi dil statüsünden çıkarılarak özel statüye alınmıştı. Düzenlemeyle İbranice ülkenin tek resmi dili olarak belirlenmişti.

Söz konusu yasa, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Yahudilerin İsrail'e yerleşmesini teşvik eden hükümler içerirken, 1948'de topraklarından sürülen Filistinlilerin geri dönüş hakkı ise tanınmıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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