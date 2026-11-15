Netanyahu'ya şok! "Onu yanımızda istemiyoruz"

İsrail’de hükümet kurma yetkisini alan Eisenkot’un partisi Yashar ile Netanyahu’nun Likud Partisi arasında birlik hükümeti görüşmeleri sürerken, muhalefet cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Avigdor Liberman ve Yair Golan’ın partileri, Likud’un yer alacağı bir hükümete karşı çıkacaklarını duyurdu.

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Yashar ve Likud partilerinden yapılan ortak açıklamada, toplantının sona erdiği ve tarafların diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantıya, muhalefet blokunda yer alan eski Başbakan Naftali Bennett'in Birlikte Listesi temsilcileri de katıldı. İktidar ve muhalefet blokları arasında birlik hükümeti kurulması amacıyla gerçekleştirilen görüşmede ilerleme kaydedilemedi. Herzliya kentindeki toplantıya ilişkin bilgi veren bir kaynak, tarafların henüz uzlaşmaya varamadığını aktardı.

Eisenkot, Netanyahu ve Bennett'in katılmadığı ilk müzakere toplantısı düşük profilli gerçekleştirildi. Toplantıda Yashar Partisi'ni milletvekilleri Hili Tropper ve Yoav Horowitz, Likud'u İsrail Meclis Başkanı Ofir Katz ve Michael Rabello, Birlikte Listesi'ni ise Shalom Shlomo temsil etti.

Haberde, Eisenkot'un geçen hafta yapılması planlanan toplantıyı, Netanyahu'nun Meclis'te yaptığı "ırkçı ve ayrımcı" konuşma nedeniyle iptal ettiği hatırlatıldı.

"LİKUD'UN YER ALDIĞI BİR HÜKÜMETE KARŞI ÇIKACAĞIZ"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Eisenkot'un müzakere ekibi bugün eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ve Yair Golan'ın Demokratlar Partisi temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından parti temsilcileri, "Likud'un yer aldığı bir hükümete karşı çıkacağız." açıklamasında bulundu.

HAREDİLERLE GİZLİ GÖRÜŞME

Yashar Partisi temsilcileri, Netanyahu'nun son koalisyonunda yer alan Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi temsilcileriyle de görüştü. Yedioth Ahronoth, gizli gerçekleştirilen görüşmede, tarafların üzerinde anlaşabileceği konuların da aralarında bulunduğu genel ilkelerin ele alındığını öne sürdü.

Haberde ayrıca Yashar Partisi'nin farklı siyasi oluşumlarla görüşmeleri yürütmek üzere bir müzakere ekibi kuracağı, şu ana kadar yapılan temasların ise "araştırma" niteliği taşıdığı belirtildi.

EİSENKOT'A 28 GÜNLÜK SÜRE

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok, 120 sandalyeli Mecliste 53 sandalye kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 milletvekili çıkarmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a vermesiyle 28 günlük süre işlemeye başladı.

Eisenkot'un ihtiyaç duyması halinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabilecek. İsrail'de yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alması gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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