Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandıkta seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yeniden incelenmesini ve sonuçların iptal edilmesini istedi. İsrail basınına göre parti, özellikle Arap nüfusun yaşadığı bölgelerdeki onlarca sandıkta usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

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İsrail'de seçim sonuçları üzerinden başlayan tartışma mahkemeye taşındı. Geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi, 120 sandıkta seçim sonuçlarının geçersiz sayılmasını ve yeniden oy kullanılmasını istedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Likud, Kudüs Bölge Mahkemesine başvurarak söz konusu sandıklardaki sonuçların iptal edilmesi için hukuki süreç başlattı.

Netanyahu'nun seçim hazımsızlığı! Arap oylarını hedef alıp 120 sandığa itiraz etti

İTİRAZ VAR KANIT YOK!

Haaretz gazetesinde yer alan haberde ise itirazın özellikle Arap nüfusun yaşadığı kentlerdeki onlarca sandıkla ilgili olduğu belirtildi. Partinin mahkemeye sunduğu beyanlarda, seçmenlerin kimlik bilgilerinin Merkez Seçim Komitesi ve Yüksek Mahkemenin kararlarına aykırı biçimde paylaşıldığı öne sürüldü.

Ancak Haaretz, başvuruda yaygın seçim hilesi, oy satın alma veya seçimlere sistematik müdahale edildiğini gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını aktardı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir Likud yetkilisi de partinin bu yönde somut delillere sahip olmadığını bildiklerini ifade etti. İtirazın, seçmen bilgilerinin paylaşılması ve bu verilerin insanları sandığa çağırmak için hazırlanan çalışmalarda kullanılması üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Merkez Seçim Komitesi yetkilileri ise iddiaların doğrulanması halinde dahi bunun seçim sonuçlarının iptal edilmesi için yeterli hukuki gerekçe oluşturmayacağı görüşünde.

Netanyahu'nun seçim hazımsızlığı! Arap oylarını hedef alıp 120 sandığa itiraz etti

YASHAR PARTİSİNDEN LİKUD'A TEPKİ

Likud'un başvurusuna Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nden tepki geldi. Parti, Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'u seçim sonuçlarının meşruiyetini tartışmaya açmakla suçladı.

Yedioth Ahronoth'a yansıyan açıklamada, demokratik seçim sonuçlarını sürekli sorgulamanın halkın iradesini yok saymak anlamına geldiği savunuldu.

Öte yandan hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un verdiği bu süre, gerekli görülmesi halinde 14 gün daha uzatılabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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