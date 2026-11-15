Netanyahu'ya seçim suçlaması! Eisenkot: Bir dakika bile görevde kalmamalı

Eisenkot, Netanyahu ve yakın çevresini ülkenin demokratik kurumlarını hedef almakla suçladı. Seçimlere müdahale edildiği iddiasını gündeme getiren Eisenkot, Başbakanlık Ofisi ve güvenlik birimlerinin rolünün araştırılması için soruşturma komitesi kurulacağını açıkladı.

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İsrail siyasetinde geçici Başbakan Netanyahu ile muhalefet lideri Gadi Eisenkot arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Yashar Partisi lideri Eisenkot, yaptığı açıklamada Netanyahu ve yakın çevresinin tutumunun İsrail demokrasisi için doğrudan ve acil bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Netanyahu'nun kişisel siyasi geleceğini korumak uğruna ülkenin kurumlarını yıprattığını dile getiren Eisenkot, İsrail'de denetim mekanizmalarının etkisiz hale getirildiğini ve aşılmamış hiçbir sınır kalmadığını söyledi.

Netanyahuya seçim suçlaması! Eisenkot: Bir dakika daha kalmamalı

Eisenkot'un açıklaması şöyle:

Netanyahu'nun bir dakika daha görevde kalması hiçbir koşulda kabul edilemez. İsrail'in, onun başbakanlığında bir kez daha seçimlere gitmesi de aynı şekilde kabul edilemez. Görünen o ki Netanyahu görevde kaldığı sürece İsrail'de artık adil ve meşru seçim yapılması mümkün olmayacak. Yürüttüğüm tüm koalisyon görüşmelerinde beni yönlendiren temel mesele budur.

KATARGATE'İN ARDINDAN YENİ SEÇİM SKANDALI

Eisenkot, açıklamasında Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi'ndeki bazı isimlerin Katar'la bağlantıları nedeniyle gündeme gelen "KatarGate" skandalını da hatırlattı. Bu olayın ardından çok daha ciddi bir iddianın ortaya çıktığını savunan Eisenkot, seçim sürecine müdahale edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Netanyahuya seçim suçlaması! Eisenkot: Bir dakika daha kalmamalı

Eisenkot'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Başbakanlık Ofisi'ne Katar adına çalışan kişilerin girmesine yol açan "KatarGate" skandalının ardından şimdi çok daha ciddi yeni bir skandal gündemde. İddialara göre seçimleri engellemek amacıyla delil yerleştirildi ve herhangi bir arama emri ya da geçerli tutuklama kararı olmadan İsrailli Arap vatandaşlara yönelik polis harekete geçirildi.

Netanyahuya seçim suçlaması! Eisenkot: Bir dakika daha kalmamalı

Bu skandalın derhal soruşturulmasını talep ediyorum. İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin Bet de kamuoyuna yansıyan ayrıntılar hakkında derhal açıklama yapmalıdır.

Seçim günü Başbakanlık Ofisi'nin müdahalesini ve güvenlik birimlerinin bu süreçteki tutumunu araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulması için girişimde bulunacağım"

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