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Nijerya'da Ebola alarmı! Başkent Abuja'da ilk vaka doğrulandı

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Nijerya'da Ebola alarmı! Başkent Abuja'da ilk vaka doğrulandı
Başlık ResmiNijerya'da Ebola alarmı! Başkent Abuja'da ilk vaka doğrulandı

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın bulunduğu Federal Başkent Bölgesi'nde ilk Ebola vakası doğrulandı. Uganda'ya seyahat geçmişi bulunan kadın hasta izolasyona alınırken, 44 temaslı için takip çalışması başlatıldı.

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Nijerya'da başkent Abuja'yı da kapsayan Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) ilk Ebola vakası tespit edildi. Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla temaslı takibi ve sınır noktalarındaki denetimleri artırdı.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Pate, Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, laboratuvar testlerinin ülkedeki Ebola vakasını doğruladığını açıkladı.

Pate, Doğu Afrika'ya, özellikle Uganda'ya seyahat geçmişi bulunan kadın hastanın, 7 Ekim'de belirtilerle Nijerya'ya döndüğünü belirtti. Hastanın şikayetlerinin dört gün sonra ilerlediğini aktaran Pate, yapılan testlerin ardından Ebola virüsü enfeksiyonunun doğrulandığını ifade etti.

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44 KİŞİ TAKİBE ALINDI

Hastanın izolasyonda tutulduğunu ve tedavi gördüğünü bildiren Pate, şu ana kadar 44 temaslının belirlendiğini ve bu kişilerle ilgili takip çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, Federal Başkent Bölgesi Sağlık Sekreterliği, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) ve diğer ortakların salgının yayılmasını önlemek için koordineli çalıştığını belirten Pate, ülkenin giriş noktalarındaki gözetim ve denetimlerin de artırıldığını söyledi.

HALKA DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Sağlık kuruluşlarına olası vakalara karşı yüksek düzeyde teyakkuzda olmaları çağrısında bulunan Pate, vatandaşlardan sakin ve dikkatli olmalarını istedi.

Halka hijyen kurallarına uyma, ateş, halsizlik, baş ağrısı ve ishal gibi belirtilere karşı dikkatli olma ve halk sağlığı yetkilileriyle işbirliği yapma tavsiyesinde bulunan Pate, Nijerya'nın 2014'teki Ebola salgınıyla mücadele deneyiminden ve yıllar içinde geliştirilen halk sağlığı mekanizmalarından yararlandığını vurguladı.

Temaslıların takip ve gözetim altında tutulduğunu aktaran Pate, hükümetin salgını kontrol altına alma çalışmalarına ilişkin kamuoyunu düzenli ve şeffaf biçimde bilgilendireceğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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