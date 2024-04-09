Nil'in Venedik'i! Sular altında antik Mısır şehri

Mısır’ın Akdeniz sahillerinde depremler, tsunamiler ve yükselen deniz seviyesi sebebiyle sular altında kalan 1.200 yıllık bir eski Mısır şehri var.

M. EMİN ARVAS - Zamanında çok işlek bir kent olan Thonis-Heracleion için arkeologlar tarafından su altına yapılan dalışta antik şehre ait limanlar, tapınaklar ve heykellerin son derece sağlam vaziyette olduğu görüntülendi.

“Nil’in Venedik’i” olarak adlandırılan şehir, bir zamanlar ülkenin Akdeniz’e açılan kapısıydı. Günümüzün Ebu Kir Körfezi’nde bulunan şehir, eski Mısır’a mal getiren her geminin ilk durağı olarak kullanılıyordu.

Arkeologlar, bölgede su altında tarih hazinesi yattığını ifade ediyorlar.