Nüfus araştırması: Müslümanlar ilk sıraya yerleşecek
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yayımladığı yeni rapora göre, İslamiyet'in 2035 yılında Hristiyanlığı geride bırakarak dünyanın en fazla mensuba sahip dini olması bekleniyor. Araştırmada, Müslüman nüfusunun 2035'te 2 milyar 570 milyona, Hristiyan nüfusunun ise 2 milyar 520 milyona ulaşacağı öngörüldü. Değişimin temel nedeni olarak doğum oranları gösterildi. Kasım 2026 itibariyle dünya nüfusu 8.32 milyar.
Dünyadaki dinlerin nüfus dağılımına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, önümüzdeki yıllarda Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusundan daha hızlı artacağı belirtildi.
Dün yayımlanan araştırma 201 ülke ve bölgedeki nüfus verileri üzerinden 2020-2070 dönemine ilişkin projeksiyonları kapsıyor.
2035'TE MÜSLÜMAN NÜFUSU 2,57 MİLYARA ULAŞACAK
Buna göre, 2020 yılında dünyada 2 milyar 270 milyon Hristiyan ve 2 milyar 20 milyon Müslüman bulunuyordu. Nüfus artış hızlarının devam etmesi durumunda 2035 yılında bu sıralamanın değişmesi bekleniyor.
2035 yılında Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusunu yaklaşık 50 milyon kişiyle geçmesi öngörülüyor. Tahminlere göre 2035'te Müslüman sayısının 2.57 milyar ile 2.52 milyarda kalması beklenen küresel Hristiyan nüfusunu geçmesi öngörülüyor.
2070 tahminlerine göre ise Müslüman nüfusu 3.64 milyara ulaşacak. Hristiyan sayısı ise 2.96 milyar olarak gerçekleşecek.
EN BÜYÜK ETKEN DOĞUM ORANLARI
Araştırmada, Müslüman nüfusunun daha hızlı artmasının temel nedeninin doğurganlık oranlarındaki farklılık olduğu belirtildi.
2020-2025 döneminde kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı Müslümanlarda 3,1, Hristiyanlarda ise 2,5 olarak hesaplandı. Diğer dini grupların toplam ortalaması ise 1,6 oldu.
2070'TE 3,6 MİLYARI AŞMASI BEKLENİYOR
Raporda, mevcut demografik eğilimlerin sürmesi halinde 2070 yılında Müslüman nüfusunun 3 milyar 640 milyona, Hristiyan nüfusunun ise 2 milyar 960 milyona ulaşacağı tahmin edildi.
2020-2070 döneminde dünya nüfusunun yüzde 29 artması beklenirken, aynı dönemde Müslüman nüfusunun yüzde 80, Hristiyan nüfusunun ise yüzde 30 büyüyeceği öngörüldü.
AVRUPA VE ABD'DE DE DİNİ DAĞILIM DEĞİŞECEK
Araştırmada, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki dini nüfus dağılımına ilişkin tahminlere de yer verildi.
Avrupa'da Müslümanların nüfus içindeki payının 2020'deki yüzde 6 seviyesinden 2070'te yüzde 13'e yükselmesi bekleniyor.
ABD'de ise Hristiyanların nüfus içindeki oranının 2065 yılına kadar yüzde 50'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Kanada'da da Hristiyan nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2030 yılına kadar yüzde 50'nin altına gerilemesi öngörülüyor.
EN FAZLA MÜSLÜMANIN YAŞADIĞI ÜLKE DEĞİŞEBİLİR
Rapora göre, mevcut eğilimlerin sürmesi durumunda 2070 yılında dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Pakistan olacak. Pakistan'ı Hindistan, Nijerya ve Endonezya'nın izlemesi bekleniyor.