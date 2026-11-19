ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yayımladığı yeni rapora göre, İslamiyet'in 2035 yılında Hristiyanlığı geride bırakarak dünyanın en fazla mensuba sahip dini olması bekleniyor. Araştırmada, Müslüman nüfusunun 2035'te 2 milyar 570 milyona, Hristiyan nüfusunun ise 2 milyar 520 milyona ulaşacağı öngörüldü. Değişimin temel nedeni olarak doğum oranları gösterildi. Kasım 2026 itibariyle dünya nüfusu 8.32 milyar.