O ülkede Kovid alarmı! Termal kameralar yeniden devrede

12 Aralık 2023 12:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:07

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İlk olarak Çin'in Vuhan eyaletinde 2019 yılında tespit edilen koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede pandemiye dönüştü ve dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Pandemi durumu sona erse de virüs yeni varyantlarla endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Eris varyantının ortaya çıktığı Endonezya'da Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta Singapur, Malezya, Filipinler'de ve Endonezya'da Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği uyarısında bulunarak salgının yayılmasının önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındığını bildirdi.

TERMAL KAMERALARLA ATEŞ ÖLÇÜMÜ

The Straits Times Gazetesi'nin haberine göre, Bakanlık, Cakarta ve Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanları ve limanlarda yolculara yönelik termal kameralarla sıcaklık ölçümleri yapılacağını duyurdu. Yetkililer, termal kameraların konuşlandırıldığı kontrol noktalarda herhangi bir salgın hastalık görülen kişilere ileri seviye tetkiklerin ve Kovid-19 tedbirlerinin uygulanacağını ifade ediyor.

Bakanlık, ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında halka ikinci doz aşıların yaptırılması, maske takılması, ellerin yıkanması ve hasta olunması halinde evde kalınması uyarısında bulundu.