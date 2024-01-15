Önce ABD şimdi Japonya! Boeing skandallarına yenisi eklendi

15 Ocak 2024 00:07 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 00:22

ABD'de geçtğimiz günlerde havadayken kapısı kopan Boeing'in 737 model uçağı dünyanın gündemine oturmuştu. Boeing'ler kapı kopmasının ardından bu kez farklı bir krizle gündemde.

CAMDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Japonya'da All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait bir uçak, iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. ANA yetkilisinin açıklamasına göre, kuzeydeki Sapporo'dan güneydeki Toyama'ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak saptandı.

Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen söz konusu çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Kalkış yaptığı kuzeydeki Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inen uçak, bakıma alındı. 59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı.

HAVADA KAPISI KOPMUŞTU

ABD’de yaşanan uçak kapısı kopması olayı ise geçtiğimiz günlerin en çok konuşulanları arasında yer almıştı. Olay, Boeing 737 uçaklarının üretimiyle ilgili endişeleri gündeme getirmiş, yapılan incelemelerde uçaklardaki civataların gevşek olduğu sonucu çıkmıştı.

Olayın ardından dünya çapında yüzlerce uçuş iptal olmuş, Türk Hava Yolları (THY) da filosundaki Boeing 737 uçuşlarını durdurmuştu.