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Orta Doğu’da gerilim artıyor! Suriye'deki ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orta Doğu’da gerilim artıyor! Suriye&#039;deki ABD üssüne kamikaze İHA&#039;larla saldırı girişimi!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da gerilim git gide artarken bir hamle de Suriye'de İran destekli gruplardan geldi. Suriye'nin Deyrizor ilinde, ABD ordusunun konuşlandığı üsse kamikaze İnsansız Hava Araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'da, Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse kamikaze İHA'larla saldırı girişiminde bulundu.

Orta Doğu’da gerilim artıyor! Suriye'deki ABD üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi! - 1. Resim

HEDEFE ULAŞAMADAN İMHA EDİLDİ

Üsteki hava savunma sistemleri, İHA'ları hedeflerine ulaşmadan imha etti.

ABD KANADI SESSİZ

ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor illerinde ABD ordusunun üsleri, Ekim 2023'ten beri sık sık roket ve kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

BÖLGE KARIŞIK

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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