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    Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar Davos'u terk etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Pakistan'dan gelen açıklamaya göre Başbakan Anvarul Hak Kakar, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nu terk etti. Bu ani kararın, İran sınırındaki gelişmeler üzerine olduğu düşünülüyor.

    Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar Davos&#039;u terk etti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ​​​​​​​Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın ve Uganda'da bulunan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Jilani'nin yaşanan gelişmeler üzerine ziyaretlerini yarıda keserek ülkeye döneceklerini kaydetti.

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    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PakistanBaşbakanDavos
    Haberler > Dünya > Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar Davos'u terk etti
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