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Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar Davos'u terk etti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul
Pakistan'dan gelen açıklamaya göre Başbakan Anvarul Hak Kakar, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nu terk etti. Bu ani kararın, İran sınırındaki gelişmeler üzerine olduğu düşünülüyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın ve Uganda'da bulunan Dışişleri Bakanı Celil Abbas Jilani'nin yaşanan gelişmeler üzerine ziyaretlerini yarıda keserek ülkeye döneceklerini kaydetti.
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Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı