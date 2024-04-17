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Pakistan'da dehşet verici kaza: 8 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pakistan&#039;da dehşet verici kaza: 8 ölü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'da yolcu otobüsü, petrol tankeri ve kamyonetin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Manjhand kasabası yakınlarındaki Indus otoyolunda bir yolcu otobüsü, petrol tankeri ve kamyonet çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 28 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

KAZA NEDENİ SORUŞTURULUYOR

Görgü tanıkları, kurtarma çalışmalarının geç başladığını iddia ederken, polisin yanı sıra çevrede bulunan sivillerin de kurtarma çalışmalarına katıldığını dile getirdi.
Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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