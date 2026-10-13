Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Pakistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pakistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiPakistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treninin Multan bölgesinde raydan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kaydet
|

Korkunç kazanın adresi Pakistan oldu. Dawn gazetesinin haberine göre, tren, Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

5 ÖLÜ, 30'DAN FAZLA YARALI VAR

Pakistan Demir Yolları Sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Trenin makinisti Rizwan Abbas ise yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı.

Geo News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Pakistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiPakistan'da katliam gibi kaza! Tren raydan çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi.

Ülkede son bir yılda yaşanan bir dizi tren kazası, Pakistan Demir Yollarının tren ve demir yolu hatlarının bakımına ilişkin ihmalleri ve yapısal sorunları konusunda endişeleri artırdığı belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
İsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler
DÜNYA

İsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.