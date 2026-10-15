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Pakistan'da okulun çatısı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu 27 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı.

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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de okul faciası yaşandı.

Dir Colony bölgesinde bulunan özel bir okulun çatısı çöktü. Öğrenciler ve öğretmenler enkaz altında kaldı.

CAN KAYBI 27'YE YÜKSELDİ

Faciada 26 öğrenci ve bir kadın öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 17 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Muhammed Asim, 21 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Hastanede acil durum ilan edildi.

Asim, ölen çocukların tamamının 13 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Pakistan'da okulun çatısı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiPakistan'da okulun çatısı çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ENKAZ ALTINDA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rescue 1122 Sözcüsü Bilal Ahmed Faizi, aralarında öğrenciler ve öğretmenlerin de bulunduğu yaklaşık 20 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında başka çocukların bulunma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürdü.

HAZİRAN AYINDA DA 14 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Pakistan'da daha önce de benzer okul faciaları yaşandı.

30 Haziran'da Lahor kentinin Kahna bölgesindeki özel bir eğitim merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay sırasında binada 35 ila 40 öğrenci bulunuyordu. Hayatını kaybeden çocukların yaşları 7 ile 12 arasında değişiyordu.

Olayın ardından eğitim merkezinin sahibi dahil iki kişi tutuklandı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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