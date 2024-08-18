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Pakistan’da şiddetli yağış ağır yıkıma yol açtı: 25 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve yıkımlar nedeniyle son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da muson yağmurları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülke geneline şiddetli yağışların neden olduğu sel ve yıkımlar nedeniyle son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışların yol açtığı sel suları evlerde ve tarım arazilerinde hasara yol açtı. Birçok bölgede yollar ve köprüler yıkılırken binaların çatısı çöktü.

Belucistan eyaletinin farklı bölgelerinde yağmur nedeniyle meydana gelen olaylarda en az 10 kişi yaralandı. Eyalete bağlı Chaman kentinde sel felaketi nedeniyle demiryolu hattı hasar gördü, Noshki kentinde Pakistan ile İran arasındaki demiryolu bağlantısı kesildi. Sindh eyaletine bağlı Sukkur kentindeki birçok bölgede ise yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceği uyarı yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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