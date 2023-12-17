Papa Francis'ten İsrail’e tepki: 'Bu bir terördür'

17 Aralık 2023 23:16 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 23:24

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

İsrail, tam 72 gündür Gazze Şeridi'ni işgal etmiş durumda. Binlerce sivili katleden işgalci ordu; hastaneler, okullar, mülteci kampları ve ibadethaneleri bombalıyor ve dünyanın gözü önünde savaş suçları işliyor. İsrail'in saldırılarına bütün dünyadan tepkiler gelirken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten de Gazze Şeridi'ndeki katliam ve savaş suçlarına yönelik tepki geldi. Papa, İsrail'in saldırılarını 'terör' olarak nitelendirdi.

GAZZE'DEN ACI HABERLER ALMAYA DEVAM EDİYORUM

Papa, Gazze’de Hristiyanların sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda İsrail askerleri tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu bir anne ve kızın hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını hatırlatarak, "Gazze'den çok vahim ve acı haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombaların ve silahlı saldırıların hedefi oluyor. Bu, ailelerin, çocukların, hasta veya engelli insanların, rahibelerin bulunduğu Kutsal Aile Katolik Kilisesi’nin içinde bile oldu. Anne Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton tuvalete giderken silahlı kişiler tarafından öldürüldü, diğerleri de yaralandı" dedi.

BU BİR TERÖRDÜR

Rahibe Teresa'nın kurduğu tarikata bağlı bir rahibe manastırının İsrail tank ateşiyle zarar gördüğünü de hatırlatan Papa, "Bazıları, ‘Bu bir terör, bu bir savaş’ diyor. Evet, bu bir savaş, bu bir terördür" dedi.