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    BM'den Gazzeli kadınlara ilişkin korkutan açıklama: 113 bin kadın tehlikede

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı
    BM&#039;den Gazzeli kadınlara ilişkin korkutan açıklama: 113 bin kadın tehlikede
    Bm, Gazze

     Birleşmiş Milletler'den (BM), Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığı açıkladı.

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Gazze'ye gıda, su, yakıt gibi temel insani ihtiyaçların girmesini bile engelleyen İsrail'in saldırılarında şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken Birleşmiş Milletler'den (BM) çarpıcı bir Gazze açıklaması geldi.

    BM'DEN 113 BİN GAZZELİ KADIN İÇİN UYARI

    UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'de 45 bin hamile ve 68 bin emziren kadının gıda krizi yaşadığı belirtildi.

    ÖLÜM RİSKİ ALTINDA OLDUKLARI AÇIKLANDI

    Açıklamada, Gazze'deki büyük gıda krizi nedeniyle hamile ve emziren kadınların kansızlık, gebelik zehirlenmesi, kanama ve hatta ölüm riski altında olduğu kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca Gazze halkına gıda ve yardım ulaştırılmasının tek yolunun acil ateşkes sağlanması olduğu ifade edildi.

     

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