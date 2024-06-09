Papa'dan Gazze için Uluslararası topluma acil yardım çağrısı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail ordusu, Filistin topraklarında soykırım yapmaya devam ederken, Papa Franciscus siviller için yardım istedi. Papa Franciscus yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum" dedi.
87 yaşındaki Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'deki soykırımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Filistin topraklarında sivilleri öldüren Netanyahu dünyanın dört bir yanında tepki görüyor.
PAPA'DAN GAZZE İÇİN 'ACİL YARDIM' ÇAĞRISI
Gazze'deki sivillere yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Papa Franciscus, acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
Papa Franciscus yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Papa Franciscus, 2014'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Vatikan bahçelerinde yaptığı "Orta Doğu'da Barış Duası"nın dün 10. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:
"Bu buluşma, el sıkışmanın mümkün olduğunu ve barış yapmanın, savaşmaktan çok daha fazla cesaret gerektirdiğini gösteriyor. Bu nedenle taraflar arasında devam eden ve kolay olmayan müzakereleri de teşvik ediyorum. Filistinlilerin ve İsraillilerin iyiliği için, tüm cephelerde ateşkes olması ve esirlerin serbest bırakılmasına dair barış tekliflerinin ivedi şekilde kabul edilmesini umuyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı