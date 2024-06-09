Gazze'de yaptığı vahşetle gurur duyan İsrailli asker Eliran Mizrahi depresyona girerek intihar etti.

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 11:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'de katliam yapan askerlerinden biri olan Eliran Mizrahi, aylarca sosyal medya hesabından alaycı paylaşımlarda bulundu. İsrail medyası, soykırımcı asker Eliran Mizrahi'nin depresyona girerek intihar ettiğini duyurdu.