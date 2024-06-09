Gazze'de yaptığı vahşetle gurur duyan İsrailli asker Eliran Mizrahi depresyona girerek intihar etti.
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in Gazze'de katliam yapan askerlerinden biri olan Eliran Mizrahi, aylarca sosyal medya hesabından alaycı paylaşımlarda bulundu. İsrail medyası, soykırımcı asker Eliran Mizrahi'nin depresyona girerek intihar ettiğini duyurdu.
İsrail ordusundaki Eliran Mizrahi adlı asker, aylarca Gazze'deki katliamların karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bebek katili askerin yaşattığı vahşetin ardından intihar ettiği ortaya çıktı.
BEBEK KATİLİ ELİRAN MİZRAHİ DEPRESYONA GİREREK İNTİHAR ETTİ
7 Ekim 2023'te Netanyahu'nun emriyle saldırıya geçen İsrail ordusu, 1 yıla yakın süredir Gazze'de katliam yapıyor. Bebekleri, kadınları ev yaşlıları kasıtlı olarak hedef alan İsrail'de bazı askerleri yaptıkları soykırımla gurur duyuyordu.
Filistin topraklarında yerlilere ölüm saçan İsrail askerlerinden biri de Eliran Mizrahi'ydi.
Sosyal medya hesabından defalarca katliamla ilgili paylaşım yapan İsrailli asker Eliran Mizrahi, çatışmalardan döndükten sonra depresyona girdi.
İsrail medyası, Eliran Mizrahi adlı askerlerinin ağır depresyon nedeniyle kendisini öldürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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