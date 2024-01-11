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    Papua Yeni Gine'de kaos! Polisler görevi bıraktı, çıkan olaylarda 16 kişi öldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hükümetle polis arasında yaşanan maaş anlaşmazlığı sonucu ülke kaosa sürüklendi. Polislerin greve girmesi sonucu sokaklar karıştı, dükkanlar yağmalandı. Çıkan karmaşada 16 kişi hayatını kaybetti.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Maaş anlaşmazlığı sebebiyle polislerin greve gitmesinin ardından Papua Yeni Gine'de gerçekleşen yağma ve kundaklama olayları sonucu başkent Port Moresby'de 9, Lae şehrinde ise 7 kişi hayatını kaybetti.

    ÜLKE KAOSA SÜRÜKLENDİ

    Papua Yeni Gine’de dün hükümet ve polisler arasında yaşanan maaş anlaşmazlığının ardından düzenlenen protesto gösterileri şiddet olaylarına dönüştü. Polislerin greve gitmesinin ardından ülke genelinde yaşanan yağma ve kundaklama olayları sonucu başkent Port Moresby'de 8, Lae şehrinde ise 7 kişi hayatını kaybetti.

    Papua Yeni Gine'de kaos! Polisler görevi bıraktı, çıkan olaylarda 16 kişi öldü

    Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape düzenlediği basın toplantısında, “Polis dün şehirde iş başında değildi. Halkın tamamı değil ama şehirlerimizin bazı kesimlerindeki insanlar kanunsuzluğa başvurdu” ifadelerini kullandı. Marape, bölgede takviye polis ekiplerinin görevlendirilmesinin ardından başkentteki gerginliğin yatıştığını ve düzenin sağlandığını söyledi.

    Başkentteki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, polisin işinin başında olduğu ancak tansiyonun hala düşmediği belirtilirken, ülkenin bazı bölgelerinden de şiddet olaylarının yaşandığına dair ihbarlar geldiği aktarıldı.

    YABANCILARIN DÜKKANLARI YAĞMALANIYOR

    Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ülkedeki durumun yakından takip edildiğini ve güvenlik konularında düzenli olarak destek verilen Papua Yeni Gine’den herhangi bir yardım talebinin gelmediğini ifade etti. Albanese, “Bu zor zamanda sükunet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Şu anda Papua Yeni Gine hükümetinden herhangi bir talep gelmedi ancak oradaki dostlarımızla harika ilişkilerimiz var” dedi.

    Papua Yeni Gine'de kaos! Polisler görevi bıraktı, çıkan olaylarda 16 kişi öldü

    Ülkedeki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, birkaç Çin vatandaşının hafif yaralandığı, Çinlilere ait mağazaların vandalizm ve yağmaya maruz kaldığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PolisGrev
    Haberler > Dünya > Papua Yeni Gine'de kaos! Polisler görevi bıraktı, çıkan olaylarda 16 kişi öldü
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