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    Paraguay'da güvenlik güçlerinin hapishane operasyonu kanlı bitti: 2'si polis 10 ölü

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    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Paraguay&#039;da güvenlik güçlerinin hapishane operasyonu kanlı bitti: 2&#039;si polis 10 ölü
    Çete, Operasyon, Hapishane

    Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, polis ve askerin hapishaneye düzenlendiği operasyonda güvenlik güçleri çete üyeleriyle çatıştı ve 2'si polis olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı

    Başkent Montevideo'ya bağlı Tacumbu Hapishanesi'ne operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, çete üyeleriyle çatıştı. Çatışmada 2'si polis, 8'i mahkum 10 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar içinde polis ve askerin de olduğu bilgisi verildi.

    Clan rotela uyuşturucu çetesi lideri Armando Javier Rotela ve 100 mahkum başka bir hapishaneye nakledilecek. Ulusal Polisten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 1100 asker ile 1218 polisin hapishanede kontrolü sağlamak için harekete geçti.

    Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, yaptığı açıklamada, cezaevlerinin suç okuluna dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir operasyonun yapıldığını söyledi.

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