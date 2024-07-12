Paşinyan hükümetinin 'tarih dersi' kararı ülkeyi karıştırdı! Muhalefetten sert tepki

Ermenistan'da Paşinyan hükümeti, müfredattaki 'Ermeni tarihi' dersinin yerine modern Ermenistan devletinin öne çıkarıldığı 'Ermenistan Tarihi'ni öğretme kararı aldı. Karara muhalefetten sert tepki geldi.

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Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümeti, uzun zamandır tartışılan 'tarih eğitimi'ne dair yeni bir karar aldı. Ermenistan hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan tarafından sunulan tasarı, kabine tarafından kabul edildi.

Buna göre tarih eğitimi anlayışında 'Ermeni Tarihi' yerine 'Ermenistan Tarihi' içerikleri ön plana çıkarılacak.

"DEVLETLEŞME FİKRİNİ TAM OLARAK AKTARMIYOR"

Bakan Andreasyan, 'Ermeni Tarihi' ifadesinin kendileri için sorunlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Klasik Ermeniceden tercüme edilen 'Hayk' kelimesi 'Hayastan' (Ermenistan), 'Hayer' (Ermeniler) anlamına geliyor ancak hukuki devletin tarihinin sunulması ve öğretilmesi sürecinde, devletleşme fikrini tam olarak aktarmıyor. Bu nedenle tasarıyla tarih öğretiminin "Ermenistan Tarihi" adı altında gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Tarih öğretimi her şeyden önce tarihi olayların modern Ermenistan Cumhuriyeti açısından analizini ve sunumunu amaçlamalıdır."

Tasarının son zamanlarda çok tartışıldığını ve tarih eğitiminin içeriğinde değişikliğe gidileceği endişesinin oluştuğunu hatırlatan Andreasyan, böyle bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Başbakan Nikol Paşinyan da 'Ermeni Tarihi' içeriğinin, önceki devletlerin özelliklerinden çok bunların kuruluş ve yıkılışının silsilesine yoğunlaştığını belirtti.

MUHALEFET KARARA TEPKİLİ

Tarihçi Doç. Dr. Edgar Hovhannisyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal edenlerin ve Ermenistan'ı kuranların, okullarda "Ermeni Tarihi" dersini gören nesiller olduğunu belirterek hükümetin yeni kararını eleştirdi.

Ermenistan'da tarih eğitimine bakış ve adlandırılması meselesi bu yılın başında da gündeme gelmiş, muhalif politikacılar ve tarihçiler yeni önerilere karşı çıkmıştı.

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Şarmazanov, Paşinyan hükümetinin ülkeyi geçmişinden koparmayı amaçladığını iddia etmişti.

Paşinyan'ın iktidara geldiği dönemde görevden ayrılan sözde Soykırım Müzesi Müdürü tarihçi Hayk Demoyan ise değişikliğin dış dünyadan gelen taleplerden kaynaklandığını savunmuştu.