Pazarı basan silahlı saldırganlar önüne geleni taradı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2024 05:03 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 05:08 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Nijerya'da şiddet olayları bitmek bilmiyor. Son olarak çete üyeleri Kaduna eyaletindeki bir halk pazarına silahlı saldırı düzenledi. 12 kişinin hayatını kaybettiği olayda 20 kişi de yaralandı.