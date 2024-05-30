Pazarı basan silahlı saldırganlar önüne geleni taradı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'da şiddet olayları bitmek bilmiyor. Son olarak çete üyeleri Kaduna eyaletindeki bir halk pazarına silahlı saldırı düzenledi. 12 kişinin hayatını kaybettiği olayda 20 kişi de yaralandı.
Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi canından oldu.
PAZARDAKİLERE KURŞUN YAĞDIRDILAR
Ulusal basındaki haberlere göre, Kajuru Bölge Başkanı Cafra Caino, silahlı çete üyelerinin, Maro pazarına saldırı düzenlediğini belirtti.
12 KİŞİ ÖLDÜ, 20 DE YARALI VAR
Caino, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Caino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
300 KİŞİDEN HABER YOK!
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kaçırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı