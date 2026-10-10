Pentagon kayıpları güncelledi! İran savaşında ölen ABD askerlerinin sayısı arttı

ABD Savunma Bakanlığı, İran’a karşı yürütülen operasyonlarda hayatını kaybeden asker sayısını 19’dan 21’e yükseltti. Eğitim kazasında ölen bir askerle birlikte 28 Şubat’tan bu yana Orta Doğu’da ölen ABD askerlerinin sayısı 22’ye çıkarken, yaralı sayısı 865 olarak kaydedildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha önce 19 olarak açıkladığı ABD'nin İran ile savaşta kaybettiği asker sayısını, muharebe dışı 2 kaybı da içerecek şekilde 21 olarak güncelledi.

KAYITLARA İKİ ASKER DAHA EKLENDİ

ABD medyası, Pentagon'un resmi veri tabanı olan Savunma Kayıp Analiz Sistemi'nde (DCAS) yapılan güncelleme sonrasında, hayatını kaybeden diğer 2 kişinin, 6 Mart'ta Kuveyt'te ölen 46 yaşındaki Ordu Ulusal Muhafız üyesi Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden bir Deniz Kuvvetleri mensubu olduğunu yazdı.

IRAK'TAKİ EĞİTİM KAZASINDA BİR ASKER ÖLDÜ

Pentagon ayrıca, İran'a karşı devam eden operasyonlarla bağlantılı olmadığı belirtilen bir eğitim kazasında bir askerin daha öldüğünü doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta bir eğitim kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

ORTA DOĞU'DAKİ TOPLAM KAYIP 22'YE YÜKSELDİ

Bu askerin ölümüyle birlikte İran'a karşı operasyonların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana Orta Doğu'da hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye ulaşırken, DCAS'taki güncel verilere göre yaralı asker sayısı da 865 olarak kaydedildi.

Pentagon, açıklamasında, "tüm askeri personelin kayıplarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınmasına yönelik kararlılığını sürdürmeye devam ettiğini" belirtti.

HEGSETH, KAYIP İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Washington Post, geçen ay 6 ABD'li yetkiliden aldığı bilgilere dayanarak, kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi, kamuya açık veri tabanı DCAS'de bildirdiğinden daha fazla olduğu iddiasında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, o dönemde sosyal medya paylaşımında bu haberin "tamamen yalan" olduğunu ifade etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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