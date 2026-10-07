Pes dedirten taksici dehşeti! Aracında kusan yolcuyu ezerek öldürdü

İngiltere'de bir taksici, aracında kusan yolcuyla yaşadığı kavganın ardından, adamı aracından indirerek üzerinden geçti. Genç yolcu korkunç olayda can verirken, 53 yaşındaki sürücü Hayadulla Turkmani ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Olay, geçen yıl Eylül ayının sonlarında Essex bölgesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Michael Ashton, kız arkadaşı Sophie Caroll ile birlikte Turkmani'nin kullandığı araca bindi. Yolculuk sırasında Ashton'ın arka koltuğa kusması üzerine taraflar arasında gerginlik başladı. Ashton ve sürücü arasındaki tartışma, evin önüne geldiklerinde alevlenerek büyüdü.

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Görgü tanıklarının ve kız arkadaşının mahkemedeki ifadelerine göre, tartışmanın büyümesinin ardından Turkmani otomobiliyle genç adamın üzerinden geçti.

Kaynak: BBC

ARACI GERİ ALIP BİR DAHA ÇARPTI

Mahkemede konuşan bir görgü tanığı, sürücünün Ashton'a inanılmaz bir hızla çarptığını, ardından aracı geri alıp tekrar ileri sürerek üzerinden geçtiğini gördüğünü anlattı.

8 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Ashton'ın kız arkadaşı Sophie Caroll da olay öncesinde sürücü ile Ashton arasında tartışma yaşandığını anlattı. Caroll, Turkmani'nin öfkeli olduğunu ve tartışmanın giderek büyüdüğünü söyledi. Olayda ağır yaralanan genç adam ise hastaneye kaldırıldı ancak olaydan sekiz gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC

53 yaşındaki sürücü Hayadulla Turkmani, Michael Ashton'ın ölümüyle ilgili cinayet suçlamasını reddediyor. Savunma avukatı ise mahkemede tanıkların olayla ilgili ifadelerindeki farklılıklara dikkat çekerek müvekkilinin suçsuz olduğunu savunuyor. Davanın görülmesine devam ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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