Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Pes dedirten taksici dehşeti! Aracında kusan yolcuyu ezerek öldürdü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pes dedirten taksici dehşeti! Aracında kusan yolcuyu ezerek öldürdü
Başlık ResmiPes dedirten taksici dehşeti! Aracında kusan yolcuyu ezerek öldürdü

İngiltere'de bir taksici, aracında kusan yolcuyla yaşadığı kavganın ardından, adamı aracından indirerek üzerinden geçti. Genç yolcu korkunç olayda can verirken, 53 yaşındaki sürücü Hayadulla Turkmani ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kaydet
|

Olay, geçen yıl Eylül ayının sonlarında Essex bölgesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Michael Ashton, kız arkadaşı Sophie Caroll ile birlikte Turkmani'nin kullandığı araca bindi. Yolculuk sırasında Ashton'ın arka koltuğa kusması üzerine taraflar arasında gerginlik başladı. Ashton ve sürücü arasındaki tartışma, evin önüne geldiklerinde alevlenerek büyüdü.

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Görgü tanıklarının ve kız arkadaşının mahkemedeki ifadelerine göre, tartışmanın büyümesinin ardından Turkmani otomobiliyle genç adamın üzerinden geçti.

Kaynak: BBC
Başlık ResmiKaynak: BBC

ARACI GERİ ALIP BİR DAHA ÇARPTI

Mahkemede konuşan bir görgü tanığı, sürücünün Ashton'a inanılmaz bir hızla çarptığını, ardından aracı geri alıp tekrar ileri sürerek üzerinden geçtiğini gördüğünü anlattı.

8 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Ashton'ın kız arkadaşı Sophie Caroll da olay öncesinde sürücü ile Ashton arasında tartışma yaşandığını anlattı. Caroll, Turkmani'nin öfkeli olduğunu ve tartışmanın giderek büyüdüğünü söyledi. Olayda ağır yaralanan genç adam ise hastaneye kaldırıldı ancak olaydan sekiz gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC
Başlık ResmiKaynak: BBC

53 yaşındaki sürücü Hayadulla Turkmani, Michael Ashton'ın ölümüyle ilgili cinayet suçlamasını reddediyor. Savunma avukatı ise mahkemede tanıkların olayla ilgili ifadelerindeki farklılıklara dikkat çekerek müvekkilinin suçsuz olduğunu savunuyor. Davanın görülmesine devam ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'de eski CIA görevlisinden milyonlarca dolarlık vurgun! 'İş masrafı' deyip devleti dolandırmış

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.