Polonya Başbakanı İsrail'e ateş püskürdü! Milyonlarca kişinin verisini çaldılar

Polonya'da İsrail yapımı Pegasus casus yazılımına ilişkin soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Başbakan Donald Tusk, binlerce vatandaşın hassas bilgilerinin İsrail'in erişimine açıldığını öne sürerek yaşananları "devlete karşı suç" olarak nitelendirdi.

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İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı, Polonya'da yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, önceki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümeti döneminde satın alınan sistem üzerinden vatandaşların hassas verilerinin yabancı bir ülkenin erişimine açıldığını duyurdu.

Tusk, savcılığın yeni bulgularını 1989'da komünist yönetimin sona ermesinden bu yana ülke tarihindeki en büyük skandallardan biri olarak değerlendirdi.

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TUSK'TAN İSRAİL'E AĞIR SUÇLAMA

Sosyal medya hesabından video yayımlayan Tusk, adalet ve devlet güvenliğinden sorumlu kişilerin binlerce, hatta on binlerce Polonya vatandaşına ait hassas bilgileri kontrolsüz biçimde İsrail'in erişimine açtığını ifşa etti.

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Tusk, İsrailli şirketin sistem üzerindeki kontrolüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Son saatlerde ortaya çıkan ve İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından doğrulanan bilgiye göre, İsrailli bir şirkete 30 milyon zlotiden fazla ödeme yaparak bir sistem satın aldılar. Ancak bu sistem üzerinde fiilen hiçbir kontrolleri yoktu. Çünkü kontrol İsrail'in ve İsrailli şirketin elinde kalmıştı."

POLONYA SAVCILIĞINDAN PEGASUS BULGULARI

Polonya Ulusal Savcılığının, İç Güvenlik Ajansı (ABW) uzmanlarının incelemelerine dayandırdığı açıklamada, Pegasus'u satın alan Merkez Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (CBA) sistem üzerinde tam kontrole sahip olmadığı belirlendi.

İncelemeye göre bazı yönetici hesapları Polonya güvenlik birimlerinin erişimi dışında kaldı.

Mobil cihazlara casus yazılımın yerleştirilmesini sağlayan sunucu modülü de dahil olmak üzere bazı sistem bileşenleri, İsrailli üreticinin kontrolündeydi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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