Polonya'yı kana bulamıştı! 24 yaşındaki saldırgan hayatını kaybetti

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren, 15 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki Michal Oksinski, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın ölümüyle ilgili açıklama yapılırken, olayda hayatını kaybedenlerin otopsilerinin bugün gerçekleştirileceği bildirildi.

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Geçtiğimiz cumartesi günü Polonya'nın Krakow kentini kana bulayan silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Malopolska Emniyet Müdürlüğü, saldırıda 6 kişiyi öldüren ve 15 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki Michal Oksinski'nin yerel saatle 04.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polonyayı kana bulamıştı! 24 yaşındaki saldırgan hayatını kaybetti

KURBANLARA BUGÜN OTOPSİ YAPILACAK

Saldırıda yaralanan 2’si polis 15 kişinin Krakow'daki hastanelerde tedavisi sürerken, polisler de dahil olmak üzere bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin otopsilerinin ise bugün yapılacağı açıklandı.

Polonyayı kana bulamıştı! 24 yaşındaki saldırgan hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinin en işlek ve turistik noktalarından Rynek Glowny Meydanı'nda, dün yerel saatle 15.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

POLİS TARAFINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polis tarafından vurularak yakalanan saldırgan Michal O., hastanede ameliyata alınmıştı. Durumunun ağır olduğu bildirilen saldırganın silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı iki silah olduğu açıklanmıştı. Saldırganın babasının da silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı 11 silah olduğu, her ikisinin de daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilmişti.

Polonyayı kana bulamıştı! 24 yaşındaki saldırgan hayatını kaybetti

Öte yandan, saldırganın Ostrowiec Switokrzyski kentindeki evinde annesi, babası ve kız kardeşine ait olduğu belirlenen 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğunu belirtmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise ülkede iki günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Yaralanan 15 kişiden 5'inin Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşı turistler olduğu ifade edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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