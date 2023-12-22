Prag'da katliam yapan saldırgan seri katil çıktı! Her şeyi günlüğüne yazmış

22 Aralık 2023 10:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:21

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’nin balkonundan düzenlenlediği silahlı saldırıda 15 kişiyi öldürüp, 25 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki David Kozak, polisin müdahalesinin ardından ölü ele geçirildi.

BABASINI DA ÖLDÜRDÜ

David Kozak'ın gerçekleştirdiği dehşet veren olayın perde arkasında çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Kozak'ın, saldırıdan birkaç saat önce Prag yakınlarındaki bir köyde babasını öldürdüğü belirlendi.

BAŞKA CİNAYETLERDE İŞLEMİŞ

Ayrıca, geçen hafta başkent yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen bir cinayet olayının da Kozak ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Geçen haftaki olayda, 32 yaşındaki bir baba ile 2 yaşındaki kızının öldürüldüğü bildirilmişti.

Öte yandan Kozak'ın yanında çok fazla silah ve mühimmat olduğu da açıklandı. Çekya İçişleri Bakanı, "Eğer polis zamanında binaya girmeseydi saldırgan çatıda öldürülmez ve çok daha fazla kurban olurdu" dedi.

"HER ZAMAN ÖLDÜRMEK İSTİYORDUM"

Kozak'ın mesajlaşma platformu Telegram'da Rusça bir günlük yazdığı da kayıtlara geçti. Yerel medyada yer alan haberlerde mesajda Kozak'ın, "Bir gün bir okula silahlı baskın yapmak istiyorum ve muhtemelen intihar etmek istiyorum" dedi.

Çekya tarihinin en kanlı saldırı olayı olarak kayıtlara geçen saldırıdan önce Kozak'ın yazdığı mesajlar da yayınlandı. Mesajlardan birinde Kozak'ın, "Okula silahlı saldırı düzenlemek ve intihar etmek istiyorum. Alina Afanaskina bana çok yardımcı oldu" dedi. Kozak'ın bahsettiği Afanaskina ise bu ayın başında Rusya'da bir okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrenciydi.

Mesajında devamında ise, "Ben her zaman öldürmek istiyordum. Ben gelecekte bir manyak olacağımı düşünüyordum" dedi.