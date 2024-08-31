Putin tutuklama kararına rağmen Moğolistan'a gidiyor!

Putin'in 3 Eylül'de Moğolistan'ı ziyaret edeceği açıklandı. Bunun üzerine gözler, UCM tarafından yakalama kararı çıkartılan Putin'in seyahatinde tutuklanıp tutuklanmayacağına çevrildi.

Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3 Eylül'de Moğolistan'a seyahat edeceğini açıkladı. İki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerinin ele alınacağı görüşmede, bazı belgelerin imzalanması bekleniyor.

Putin ayrıca, Moğolistan Parlamento Başkanı Dashzegviin Amarbayasgalan ve Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile görüşecek.

PUTİN'E YAKALAMA KARARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM'ye üye olmasının Kremlin'de endişeye neden olup olmadığı yönündeki soruya, "Endişemiz yok. Moğol dostlar ile güzel diyaloğumuz var. Ziyaretin tüm unsurları hazırlandı" dedi.

KARAR ÖMÜR BOYU GEÇERLİ

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

Haziran ayına da UCM'den yapılan açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suça karıştıkları gerekçesiyle yakalama kararı verildiği bildirilmişti.

Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülkeden biri.