Washington Post, Rus askerlerin teslim olduğu anları paylaşarak Putin'i hedef gösterdi

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken, dünya basını da servis edilen görüntüleri incelemeye devam ediyor. Washington Post gazetesi, Ukrayna askerlerine teslim olan Rus birlikleri manşete taşıdı. Rus ordusuna mensup askerlerin görüntülerinin Putin'in başını ağrıtacağı ifade edildi.

Ukrayna'dan Belarus'a açık tehdit! Savaş bir ülkeye daha mı yayılıyor?

Ukrayna'dan Belarus'a açık tehdit! Savaş bir ülkeye daha mı yayılıyor?

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin detayları hakkında dünya gündemine oturan bir haber yaptı. Ukrayna'nın Kursk operasyonu sırasından esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlayan Washington Post, görüntülerin Putin için sıkıntı çıkarabileceğini vurguladı.

SİRENLER ÇALDI, SİVİLLER SIĞINAKLARA ÇAĞRILDI

Putin'in emriyle 2022'nin şubat ayında yeniden başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle, Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

"RUS ASKERLER DİRENÇ GÖSTERMEDEN TESLİM OLUYOR" İDDİASI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın doğusundaki tansiyon adım adım yükseliyor. Kiev'in bu ayın başında ani bir kararla başlattığı Kursk operasyonunun yankıları Washington Post Gazetesi'nde manşete oturdu.

6 Ağustos'ta başlayan saldırıdan bu yana çekilen 130'dan fazla fotoğraf ve videoyu incelendi; bunların çoğu Ukraynalı askerler tarafından filme alınmış ve sosyal medyada paylaşılmış görüntüler.

Gazetenin doğruladığı görüntülere göre operasyon sırasında 240'tan fazla Rus askeri, Ukrayna güçleri tarafından esir alındı. Videolarda genç Rus askerlerinin herhangi bir direnç göstermeden teslim olduğu görülüyor.

UZUN SÜREDİR RUS ASKERLERİNİN TOPLUCA TESLİM OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın Rusya ve Avrasya Programı'ndan Dara Massicot gazeteye açıklamalarda bulundu.

Massicot, "Rus askerlerinin toplu halde teslim olduğu bir videoyu uzun zamandır görmemiştim. Videoları gördüğümde bu askerlerin Ukrayna içinde savaşmış, savaş deneyimi olan birlikler olmadığını düşündüm" şeklinde konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ESİR TAKASI YAPILDI

Putin, Kursk işgali öncesinde Rusya'nın 6.465 Ukrayna askerini, Ukrayna'nın ise 1.348 Rus askerini esir tuttuğunu açıklamıştı. Bu da, Kursk taarruzu sırasında alınan yeni esir sayısının, Ukrayna'da tutulan tüm Rus esirlerin önemli bir kısmını temsil edebileceği anlamına geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün Kursk bölgesinde esir alınan 115 Ukrayna askeri ile 115 esir Rus askerinin takas edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden iade edildiği belirtildi.

Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, “Değişimin ardından tüm Rus askeri personeli Belarus'ta bulunuyor ve burada akrabalarıyla temas kurma fırsatına sahip oluyor. Askerler tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya gidecek.” ifadeleri kullanıldı.