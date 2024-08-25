Ukrayna'dan Belarus'a açık tehdit! Savaş bir ülkeye daha mı yayılıyor?

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar son hızıyla devam ederken, savaşın yayılma riskini oluşturacak bir açıklama yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'a sınır ihlali durumunda bütün askeri birliklerin ve tesislerin orduları tarafından hedef alınacağını duyurdu. Ayrıca Bakanlık, Wagner güçlerinin de bölgede tespit edildiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar son şiddetiyle devam ederken, dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yapıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülke istihbaratına göre Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedildi.

"WAGNER" GÜÇLERİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu bölgede Rus "Wagner" Grubu paralı askerlerinin de tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor.

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BELARUS'A AÇIK TEHDİT

Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz.

"Sınırın ihlali durumunda Ukrayna'nın kendini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı ve Belarus'taki tüm askeri birliklerin, tesislerin ve tedarik yollarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin meşru hedefleri haline geleceği konusunda uyarıyoruz."