Rusya'nın saldırısına Ukrayna'dan sert misilleme! Hedef yine Belgorod

Rusya'nın saldırısına Ukrayna'dan misilleme geldi. Ukrayna güçleri sınırdaki Belgorod bölgesini hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş giderek kızışıyor. İki ülke arasında başta Kursk bölgesi olmak üzere şiddetlenen çatışmalarda Rusya kanadı son bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya dün de Harkov'da 12 katlı bir apartmana ve çocuk parkına güdümlü bomba ile saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı.

Saldırı konusunda açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy şunları kaydetti:

Bu saldırıda Rus güdümlü bombaları kullanıldı. Savunma kuvvetlerimiz, Rus askeri uçaklarını bulundukları yerde imha etme kabiliyetine sahip olsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi. Bu terörü durdurmak için ortaklarımızın güçlü kararlarına ihtiyacımız var. Bu, kesinlikle adil bir ihtiyaçtır. Ukrayna'nın savunmasını kısıtlamaya hiçbir mantıklı sebep yoktur. Uzun menzilli kabiliyetlere ihtiyacımız var. Ukrayna için hava savunma anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyacımız var.

HEDEFTE BELGOROD VAR

Öte yandan misilleme yapan Ukrayna, Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesini bir kez daha hedef aldı. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında biri kadın 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 37 sivilin ise yaralandığını ifade etti.

SALDIRININ KAYIPLARI

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Gladkov, yaralanan 3’ü çocuk 10 kişinin durumunun ciddi olduğunu söyledi. Saldırı sonucu binalarda hasar meydana geldiğini, en az 20 aracın şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle hasar gördüğünü belirten Gladkov, bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.