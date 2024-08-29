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Rusya, Ukrayna ile müzakere kapısını kapattı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, Ukrayna ile müzakere kapısını kapattı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırması sonrası bölgede dengeler değişti. Rus tarafı, Putin'in barış teklifinin reddedildiğini ve müzakerelerin kapandığını açıkladı. 

Ukrayna, Rusya ile 2 yıldır devam eden savaşında savunma hattından saldırı hattına geçti. Ukrayna'nın beklenmedik bu adımı savaştaki dengeleri değiştirirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan konuyla ilgili açıklama geldi. 

Lavrov, Ukrayna ile müzakere konusunun, Kursk bölgesine yönelik saldırılardan sonra geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"PUTİN 'BARIŞ' DEDİ ONLAR REDDETTİ"

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Kursk bölgesine saldırdığına dikkati çekerek "Diğer teklifler ve anlaşmalar, Kiev yönetimi ve Batı tarafından sabote edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda yeniden barış teklifi yaptı. Kimsenin müzakerelere hazır olduğumuzdan şüphelenmemesi gerekiyordu. Elbette, Kursk bölgesindeki maceradan sonra bununla ilgili istişareler geçerliliği yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gitgide daha fazla modern silah gönderdiğini söyleyerek "Bu, ciddi bir konu ve bunu çok ciddiye alıyorum." diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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