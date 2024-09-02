Putin tutuklanacak mı? Rus lider UCM üyesi Moğolistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Moğolistan'ı ziyaret etti. Hakkında tutuklama emri çıkarılan Rus lider Putin'in tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.

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Rusya lideri Vladimir Putin, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan’a geldi. Geçtiğimiz yıl çıkarılan tutuklama emrinden bu yana UCM üyesi bir ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Putin'in tutuklanması için AB'den çağrı geldi.

PUTİN UCM ÜYESİ MOĞALİSTAN'DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan’a geldi. Geçtiğimiz yıl çıkarılan tutuklama emrinden bu yana UCM üyesi bir ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Putin, akşam saatlerinde başkent Ulan Batur'a iniş yaptı.

AVRUPA TUTUKLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Avrupa Komisyonu, Moğolistan'a üyesi olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkeye yapacağı ziyaret sırasında tutuklaması için çağrıda bulundu.

"PUTİN BİR ADALET KAÇAĞI"

Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj ise “Başkan Putin bir adalet kaçağıdır. UCM üyesi bir ülkeye yapılacak ve tutuklamayla sonuçlanmayacak her seyahat Başkan Putin'in mevcut hareket tarzını teşvik edecek ve UCM'nin çalışmalarını baltalamaya yönelik stratejik bir çabanın parçası olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı.

UCM, geçtiğimiz yıl Putin hakkında tutuklama emri çıkarmış ve yüzlerce çocuğu Ukrayna'dan Rusya’ya yasadışı yollarla kaçırdığı için savaş suçu işlemekle suçlamıştı.

RUSYA ENDİŞE DUYMUYOR

Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda Moğol yetkililere UCM kararını uygulama çağrısı yapılırken, mahkeme de geçen hafta üyelerinin suçlanan kişileri gözaltına almakla yükümlü olduğunu yineledi. Kremlin tarafından yapılan açıklamalarda ise Putin’in ziyaret sırasında tutuklanmasından endişe duyulmadığı belirtildi.