Kremlin, Ukrayna lideri Zelenskiy'i doğrudan temaslar için Moskova'ya çağırdı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Patronumuz, Zelenskiy doğrudan müzakereler yapmak istiyorsa Moskova’ya gelmesi gerektiğini yineledi. Burada güvenliğine ilişkin düzenlemeler de dahil olmak üzere gerekli tüm şartlar kendisine sağlanacaktır" dedi.

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Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i yüz yüze görüşmeler için başkent Moskova'ya çağırdı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bu kritik hamlenin detaylarını paylaşarak, temasların başlaması halinde Zelenskiy'in güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

Putin, Zelenskiy’ye Moskova’yı adres gösterdi: Güvenliğini sağlayacağız

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Moskova hattındaki bu hareketliliğin arka planında telefon diplomasisi yer alıyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Putin ile gerçekleştirdikleri son temaslarda Zelenskiy'in karşılıklı görüşmelere yeşil ışık yaktığını iletti.

Putin, Zelenskiy’ye Moskova’yı adres gösterdi: Güvenliğini sağlayacağız

Uşakov’dan aktardığına göre Putin, "Patronumuz, Zelenskiy doğrudan müzakereler yapmak istiyorsa Moskova’ya gelmesi gerektiğini yineledi. Burada güvenliğine ilişkin düzenlemeler de dahil olmak üzere gerekli tüm şartlar kendisine sağlanacaktır" dedi.

Putin, Zelenskiy’ye Moskova’yı adres gösterdi: Güvenliğini sağlayacağız

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Uşakov, Ukrayna konulu müzakerelerde Avrupa’yı kimin temsil edeceği konusunun henüz değerlendirilmediğini belirtti. Bu meselenin daha sonraki bir aşamada ele alınabileceğini kaydeden Uşakov, Putin ile Store ve Stubb arasındaki telefon görüşmesinin yaklaşık 90 dakika sürdüğünü aktardı.

Görüşmeyi kapsamlı ve verimli olarak nitelendiren Uşakov, tarafların ihtiyaç duyulması halinde yeniden görüşme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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