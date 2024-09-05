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Putin'den Avrupa'ya açık tehdit! Nükleer saldırıların aynısını yaparsak...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin&#039;den Avrupa&#039;ya açık tehdit! Nükleer saldırıların aynısını yaparsak...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer santrallere yönelik Ukrayna tarafından yapılan saldırıların altını çizerek "Benzer bir şekilde cevap verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz" sözleri ile Kiev ve müttefiklerini uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk ve Zaporijya’daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları "tehlikeli terör eylemleri" şeklinde nitelendirerek, "Benzer bir şekilde cevap verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.

Putin, Rusya’nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda gündemdeki çeşitli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Rus ordusunun Kursk bölgesindeki durumu istikrarlı hale getirdiğini belirten Putin, “Düşman, Kursk bölgesine saldırarak Rusya’nın Donbas’taki ilerleyişinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu.” diye konuştu.

Putin, Kursk ve Zaporijya’daki nükleer güç santrallerine yönelik saldırılar için "tehlikeli terör eylemleri" nitelemesinde bulunarak, "Benzer bir şekilde cevap verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.

Donbas’ın “özgürleştirilmesinin” öncelikleri olduğunu vurgulayan Putin, Rus ordusunun bölgede uzun süredir görülmeyen hızla ilerlediğini söyledi.

Kursk bölgesindeki insanların saldırılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret eden Putin, “Düşmanı bu topraklardan atmak ve vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yapmak, Rus ordusunun kutsal görevidir.” ifadesini kullandı.

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"İSTANBUL ANLAŞMASI TEMELİNDE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğunda Ukrayna ile İstanbul’da 2022’de anlaşmaya varıldığını vurgulayarak, “Bu anlaşma, aksi yönde talimat verildiği için yürürlüğe girmedi. ABD, Avrupa ve bazı Avrupa ülkelerindeki seçkinlerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma arzusu vardı.” dedi.

Rusya’nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, “Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız.” ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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