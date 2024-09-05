Putin, ABD seçimlerinde tarafını açıkladı: Bulaşıcı biçimde gülüyor

ABD'nin Rus medyasına yaptırım uygulamasından saatler sonra Putin ABD seçimlerinde Harris'e destek olacağını açıkladı. Putin, Harris'e övgüler dizerken "Bulaşıcı bir biçimde gülüyor" deyip Joe Biden'ın yerine geçmeye çalışan kadın aday için her şeyin yolunda göründüğü yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nun ana oturumunda gündemdeki soruları cevapladı.

Ukrayna'daki işgale ilişkin konuşan Putin, en büyük hedefinin Donbas bölgesinin ele geçirilmesi olduğunu söyleyip Ukrayna birliklerinin günbegün geri püskürtüldüğünü söyledi.

Ukrayna Ağustos ayının başında herkesi şaşkına çevirerek Rusya'nın batısındaki Kursk'a sınır ötesi bir saldırı başlattı ve bir aydır askerler Rus topraklarında. Sürpriz saldırı, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ordu tarafından istila edilmesi anlamına geliyor.

Kiev yönetimiyle masaya oturmaya hazır olduğunu kaydeden Rus lider Putin, müzakerecilerin 2022 yılında İstanbul'da kabul ettiği anlaşmanın temel alınmasını şart koştu.

HARRİS'E İRONİK İLTİFAT

Putin'in ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde ise Kamala Harris'i desteklediğini ilan etti. Rusya liderinin ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'a sempati beslediği biliniyor.

Trump ise defalarca Putin'le çok iyi anlaştığını dile getirdi, hatta Rus liderin kendisini övmesinden hoşlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, yeni açıklamasında Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in gülümsemesine övgüler dizdi, "Bulaşıcı bir biçimde gülüyor" deyip Joe Biden'ın yerine geçmeye çalışan kadın aday için her şeyin yolunda göründüğü yorumunu yaptı.

RUS MEDYASINDA KİNAYELİ CEVAP

Putin'in açıklamaları, ABD'nin Rus devlet medyasına yaptırım ilan etmesinden saatler sonra geldi. Washington, Çarşamba günü devlet kanalı Russia Today’in genel yayın yönetmeninin de aralarında olduğu 10 kişiye Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle yaptırım açıkladı.

ABD, Russia Today'in başındaki ünlü propagandist Margarita Simonyan ve kanalla bağlantılı diğer kişilerin, kamuoyu görüşünü değiştirmek ve Kremlin yanlısı mesajları yaymak amacıyla üstü örtülü şekilde sosyal medya fenomenleriyle çalıştığını belirtiyor.

Russia Today ise yaptırım adımına kinayeli bir dille cevap verdi, "Hayatta üç şey kesin: Ölüm, vergiler ve RT’nin ABD seçimlerine müdahalesi" dedi.

Moskova geçtiğimiz yıllarda defalarca ABD seçimlerine müdahale etmediğini savundu.

ABD istihbarat camiasının değerlendirmesi, Moskova’nın 2016 ve 2020’de de Joe Biden karşısında kaybettiği başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kazanmasına yardım ettiği yönündeydi.

RUS EKONOMİSİ

Konuşmasında Rus ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, ticarette dolardan uzaklaşmadıklarını, aksine Rusya’nın dolardan uzaklaştırıldığını söyledi.

BRICS ülkeleriyle ticaretin yüzde 65’ini ulusal para birimleriyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Putin, “Bu doğal bir süreç ve 30’dan fazla ülke BRICS’le işbirliği yapmayı ve örgüte katılmayı istiyor.” ifadesini kullandı.

Rus ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 4,6 büyüdüğüne işaret ederek, geçen yılki yüzde 3,6 büyüme seviyesinin bu yıl geçilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.