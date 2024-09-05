Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı için önerdi: Ukrayna kabinesine 'Ankara' önerisi

Savaş yorgunu Ukrayna'da Rusya'nın cephedeki ilerleyişinin hesabının kesildiği isimlerden biri de Dışişleri Bakanı olmuştu. Zelenskiy istifa eden Bakan Kuleba'nın koltuğuna eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi.

Rusya ile 2022'den bu yana savaşan Ukrayna kışa yorgun giriyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cephede ilerlemesinin hesabını Batılı ülkelere ve kabineye keserken son iki günde 4 bakan istifa etti.

İstifa edenlerden birisi de Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba oldu. 4 Mart 2020'den bu yana görevini yürüten Kuleba'nın yerine geçecek isim de konuşulmaya başladı.

KABİNEYE ANKARA ÖNERİSİ

Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga'yı önerdi.

Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde, Zelenskiy'nin, Sibiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasına ilişkin Devlet Başkanlığı kararname tasarısını parlamentoya sunduğu belirtildi.

Sibiga, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.