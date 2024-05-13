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Refah saldırısı rafa kalkabilir! Hamas’ın kilit ismi Sinvar’la ilgili dikkat çeken istihbarat

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Refah saldırısı rafa kalkabilir! Hamas’ın kilit ismi Sinvar’la ilgili dikkat çeken istihbarat

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in yıllardır peşinde olduğu Hamas liderlerinden Sinvar'la ilgili dikkat çeken bir istihbarat yayınlandı. Sinvar'ın Gazze'deki tünellerden hiç ayrılmadığı belirtilirken, bu nedenle İsrail'in Refah saldırısı planından vazgeçebileceği yazıldı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail, göz göre göre Refah'a da girmeye başladı. Bu bölgedeki askeri varlığını ve saldırılarını artıran İsrail'in kapsamlı bir Refah saldırısı planladığı bilinirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SİNVAR İSTİHBARATI YANKI UYANDIRDI

ABD'nin ünlü gazetelerinden New York Times, Hamas liderlerinden Yahya Sinwar ile ilgili son istihbaratı yayınladı. İsrail'in Refah'a girme amacının Sinvar'ı yakalamak olduğu belirtilirken haberde, aslında Sinvar'ın güneydeki Refah şehrinde saklanmadığını belirtti. Edinilen bilgilere göre Sinvar hala Gazze'nin kuzeyindeki Han Yunus'taki tünellerde ve saldırıların başından beri bu bölgeden hiç ayrılmadı...

Refah saldırısı rafa kalkabilir! Hamas’ın kilit ismi Sinvar’la ilgili dikkat çeken istihbarat - 1. Resim

İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, 10 Mayıs 2024'te New York City'deki BM genel merkezinde, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuyla ilgili BM Genel Kurulu'nun özel oturumu sırasında Hamas lideri Yahya Sinwar'ın fotoğrafını tutuyor.

REFAH SALDIRISINDAN VAZGEÇEBİLİRLER

Öte yandan bu istihbarat İsrail'de de planları değiştirebilir. İsrail gazetesi Haaretz konuyla ilgili "Bu istihbarat, İsrail'in Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonuna yönelik gerekçelerini geçersiz kılabilir" ifadelerini kullandı. Böylece Refah saldırı planı tamamen rafa kalkabilir...

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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