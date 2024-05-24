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Restoranın zemini çöktü, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 16 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Restoranın zemini çöktü, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 16 yaralı
İspanya, Mayorka, Kaza, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya'nın Mayorka Adası'nda iki katlı bir restoranın terasında zeminin çöktü. Feci olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

İspanya'ya bağlı Balear adalarının en büyüğü olan turistik Mayorka'da 2 katlı bir restoranın terasında zemin çöktü. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Restoranın zemini çöktü, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 16 yaralı - 1. Resim

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Acil servisten yapılan açıklamada, çökme sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Restoranın zemini çöktü, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 16 yaralı - 2. Resim

"MUHTEMELEN AĞIRLIKTAN DOLAYI ÇÖKTÜ"

Yerel polis medyaya yaptığı açıklamada, "Teras muhtemelen aşırı ağırlıktan dolayı çöktü" ifadelerini kullandı. Polis, çökme nedeninin araştırıldığını da aktardı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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