Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Husilerin Mekke, Medine, havalimanları ve enerji hatlarına dönük saldırılarına karşı sessiz kalmayacağını ilan etti. Veliaht Prens Selman başkanlığındaki kabineden "sonuçlarıyla yüzleşecekler" uyarısı çıkarken, Doğu-Batı petrol hattının hızla açıldığı ve Türkiye ile kritik bir teknoloji ortaklığına onay verildiği duyuruldu.

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Kızıldeniz hattında tırmanan gerilim ve stratejik noktalara yönelik son saldırılar, Riyad yönetiminin sabrını taşırdı.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında toplanarak bölgedeki güvenlik krizini masaya yatırdı.

Bakanlar Kurulu, sivillerin ve stratejik noktaların hedef alınmasına tepki gösterirken saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

RİYAD KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇİZDİ

Kurul, Yemen'deki Husilerin, ülkedeki havalimanlarına, Mekke ve Medine'ye, Haremeyn-i Şerifeyn'i (Kabe ve Mescid-i Nebevi) ziyaret edenlere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini bildirdi.

Riyad'da Selman başkanlığındaki kabineden 'Husilere' uyarı: Saldırıların sonuçlarıyla yüzleşecekler

Açıklamada, Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu'nun Husilerin oluşturduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik askeri operasyonları takdirle karşılandı. Bu operasyonların yalnızca Yemen halkını değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği, küresel ticareti ve tedarik zincirlerini korumaya hizmet ettiği ifade edildi.

KIZILDENİZ VE BABULMENDEB İÇİN KRİTİK MESAJ

Suudi Arabistan'ın, ülkenin güvenliğine dönük tehditlere ve Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'ndaki deniz ulaşımının engellenmesine müsaade etmeyeceğinin altı çizilerek, Husilerin saldırılarını kınayan dost ve kardeş ülkeler ile uluslararası kuruluşlara teşekkür edildi.

Öte yandan, Doğu-Batı petrol boru hattındaki akışın kısa sürede yeniden sağlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu durumun, ülkenin enerji altyapısının operasyonel esnekliğini ve acil durumlara müdahale kapasitesini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Riyad'da Selman başkanlığındaki kabineden 'Husilere' uyarı: Saldırıların sonuçlarıyla yüzleşecekler

TÜRKİYE İLE DEV İNOVASYON HAMLESİ

Bakanlar Kurulu toplantısında, bir dizi idari ve uluslararası işbirliği kararı da onaylandı.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında bilim, araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında işbirliğini öngören mutabakat zaptı kabul edildi.

Kurul ayrıca, Suudi Arabistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) insani yardım fonlarına katılımını onayladı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ile Suriye Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı taslağı üzerinde görüşmeler yürütülmesi ve imza atılması için de yetki verilmesi kararlaştırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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