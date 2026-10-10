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Rubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma

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Rubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma
Başlık ResmiRubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Atina ziyareti sırasında Batı medeniyetine övgüler dizerek Pers İmparatorluğu'nu hedef alması İran'da tepkilere yol açtı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Roma İmparatoru'nun Sasani İmparatoru Şapur önünde diz çöktüğünü hatırlatarak, ABD'nin tarihin tekrarına hazır olması gerektiğini dile getirdi.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin, “Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır.” dedi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio’nun açıklamalarına “Birinci Şapur önünde diz çöken Roma İmparatoru” tasviri ile cevap verdi.

Rubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma
Başlık ResmiRubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma

"TARİHİN TEKRARINA DA HAZIR OLMALIDIR"

Rubio’nun genel manada “medeniyetler çatışmasını” çağrıştıran ve Pers İmparatorluğu’nu hedef alan açıklamalarına ilişkin Rızai, “İran karşısında yaşadıkları yenilgi ve aşağılanmanın ardından Atina’ya giderek bir medeniyet savaşı hikayesi oluşturmaya çalışanların, tarihin bir başka önemli sayfasını da okumaları daha iyi olur. Roma İmparatoru’nun, Sasani İmparatoru Şapur’un önünde diz çöktüğü sayfayı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Rubio'nun açıklamaları hakkında, tarih boyunca İranlıların, İran topraklarını işgal etmek isteyenlerle karşı karşıya kaldığını ancak “işgalcilerin” utanç içinde geri döndüğünü söyledi.

Rubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma
Başlık ResmiRubio'nun Atina'daki Pers sözlerine İran'dan tarihi cevap: Diz çöken Roma'yı unutma

RUBİO, ATİNA'DA PERS İMPARATORLUĞU'NU HEDEF ALMIŞTI

Rubio, 8 Ekim'de ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun 6'ncı turu kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'nde yaptığı konuşmada Pers İmparatorluğu'nu hedef almış, Persleri işgalci olarak nitelemişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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