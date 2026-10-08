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Rus ordusu Ukrayna'da otobüs durağını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rus ordusu Ukrayna'da otobüs durağını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiRus ordusu Ukraynada otobüs durağını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir otobüs ve durağı hedef alan saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Donetsk bölgesindeki stratejik "kale kuşağı" kentlerine yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştıran Rus güçlerine tepki gösteren Bölge Valisi Vadym Filashkin, sivillerin doğrudan katledildiğini belirtti.

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Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve çatışmaların hedefindeki Kramatorsk kentine saldırı düzenledi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kente düzenlenen saldırıda otobüs durağı ve bir otobüsün vurulması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Rus ordusu Ukraynada otobüs durağını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiRus ordusu Ukraynada otobüs durağını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"BUNLAR RUS ORDUSU TARAFINDAN KATLEDİLEN İNSANLAR"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, yaptığı açıklamada, "Bunlar 'savaşın sonuçları' veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte." ifadelerini kullandı.

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Rus güçleri, Kramatorsk ile Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savunmasının belkemiğini oluşturan ve "kale kuşağı" olarak adlandırılan diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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