Rus topraklarına giren Zelenskiy 'devam' sinyali verdi: Savaş saldırganın topraklarına taşındı

Ukrayna'nın beklenmedik Kursk saldırısı Rusya'yı zora soktu. Rus yönetimi 76 binden fazla kişiyi tahliye ederken Zelenskiy, "Ukrayna, adaleti gerçekten yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki 2 yılı geride bırakan savaşta yeni bir cephe açıldı. Ukrayna sürpriz bir şekilde Rus topraklarına saldırıya geçti. Kursk bölgesindeki saldırı Rus yönetimini endişelendirirken Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den açıklama geldi.

Rusya’nın batısındaki Kursk’a saldırıların düzenlendiğini kabul eden Zelenskiy, “Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı” ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA GEREKEN BASKIYI UYGULAYABİLİYORUZ"

Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenskiy, Rusya’daki operasyonu ülkenin en üst düzey askeri komutanı General Oleksandr Syrskyi ile görüştüğünü belirtti. Zelenskiy konuşmasında, “Ukrayna, adaleti gerçekten yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor” dedi.

76 bin kişi tahliye edildi.

Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destek olan ülkelere de teşekkür eden Zelenskiy, “Tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yaptırımların gerçekten etkili olduğunu ve bunları aşmaya çalışan herkesin dünya tarafından bir tepkiyle karşılaştığını hissetmek gerekiyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

"SİLAH DESTEKLERİ BARIŞA YAKLAŞTIRACAK"

Geride kalan haftada Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, Stinger füzeleri ve 155 mm topçu mermilerini içeren bir ABD yardım paketi aldıklarını aktaran Zelenskiy, “Bu yardımın cephe hatlarında en hızlı şekilde hissedilmesi için zamanında lojistiği sağlamaya çalışıyoruz. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’dan uzun menzilli yetenekler konusundaki kararlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güçlü kararlar, bizi adil bir barışa daha da yakınlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

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76 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna’nın ilerleyişini durdurmakta zorlanan Rusya, “terörle mücadele” durumu ilan ettiği Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın sürpriz saldırısını “büyük bir provokasyon” olarak nitelendirmişti.

Ukrayna’nın sınır ötesi operasyonunun ardından Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde dün "terörle mücadele" durumu ilan edildiği açıklanmıştı.