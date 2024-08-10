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OHAL ilan edilen bölgede büyük çatışma! Rusya 76 bin kişiyi tahliye etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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OHAL ilan edilen bölgede büyük çatışma! Rusya 76 bin kişiyi tahliye etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk sınırlarına ilerlemesiyle birlikte savaşta bir cephe daha açıldı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken çok sayıda ölen ve yaralanan oldu. Rusya bölgede yaşayan 76 binden fazla kişiyi tahliye etmek zorunda kaldı. Rus ordusu, Ukrayna'ya ait hedefleri imha etti.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kurs bölgesine ilerlemesinin ardından savaşta çatışmalar şiddetlendi. Bölgede karşılık misilleme saldırıları peş peşe devam ederken, on binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kakhovka'da yönünde ilerleyen Rus ordusuna bağlı topçu birlikleri tarafından yapılan saldırılarla Ukrayna'ya ait hedefler imha edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe Kursk

76 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rusya'nın Ukrayna ordusu ile çatışmalarının sürdüğü Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Kursk'taki insanların tahliye sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

GECİCİ KONAKLAMA MERKEZLERİ KURULDU

Buna göre, Kursk'tan 76 binden fazla kişi tahliye edilirken, Rusya'nın 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kuruldu.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgeye, ülkenin diğer kentlerinden sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevki de devam ediyor.

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FEDERAL ACİL DURUM İLANI!

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

WAGNER SAVAŞÇILARI BÖLGEDE!

Öte yandan, Rus sosyal medyasında ve basınında çıkan haberlerde, Wagner paralı savaşçılarının da Kursk’a gittiği ifade edildi.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen “Razgruzka Wagnera” adlı Telegram kanalında yer alan açıklamada, “Güçlerimiz Anavatan'ın yardımına gelmeye ve gelecek ilk çağrıda muharebe düzeninde konuşlanmaya hazırdır. Her zaman olduğu gibi.” ifadelerine yer verildi.

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"TERÖRLE MÜCADELE" DENİLDİ

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edildiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuyla çatışmaların sürdüğü Kursk'a ilave asker ve askeri araç gönderdiğini dün bildirmişti. Wagner paralı savaşçılarının da bölgeye gittiği iddia edilmişti.

"UKRAYNA 30 KM İLERLEDİ" İDDİASI

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukraynalı askerlerin, Kursk kentine doğru 30 kilometre ilerlediği belirtildi.

Bölgedeki Suca kentinin civarındaki bazı yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağladığı iddia edildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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