Ukrayna adım adım ilerliyor, Putin zor durumda...

Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemesi Putin yönetimini tedirgin etti. Zelensky'nin sınır ötesi mesajı vermesi sonrası bölgenin durumu "federal acil" seviyeye yükseltilirken Rus lider, Güvenlik Konseyi ile acil toplantı yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'a saldırmasıyla yeni bir cephe açıldı. Putin yönetimini zor durumda bırakan bu saldırıda Ukrayna 35 kilometre ilerlemeyi başardı ve Kursk nükleer santraline sadece 15 kilometre kaldı.

Rusya topraklarına taşınan savaş vahim hal almaya başlarken, Putin Moskova’da Rusya Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırarak atacağı hamleleri görüşmeye başladı.

"BÖLGENİN DURUMU ZOR"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği belirtildi.

Kursk bölgesinin Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise “Ukrayna’ya savaş getiren Rusya ne yaptığını kendi sırtında hissetmeli” sözleriyle sınır ötesi askeri harekatın devam edeceği mesajını verdi.

HEDEF NÜKLEER SANTRAL

Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesinde ilerleyişi dün de devam etti. Sınır bölgesinde kritik Suca kasabasının ele geçirilmesi ardından Ukrayna güçleri ufak gruplar halinde Kursk nükleer santrali istikametinde yoluna devam etti.

"945 UKRAYNA ASKERİ İMHA EDİLDİ"

Rus savaş muhabirleri Kursk bölgesinde durumun parlak olmadığını kabul ederken Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna saldırısını durdurduklarını ve geri püskürtmeye başladıklarını iddia etti.

Rus ordusuna ait ağır silahlı birliklerin çatışma bölgesine aktarıldığı vurgulanan açıklamada, “Ordu saldırgana müdahale ediyor. Bölgeye ağır silahlı birlikler gönderilerek düşman imha ediliyor. Üç gün içinde Kursk bölgesinde 945 Ukrayna askeri imha edildi. Ayrıca onlarca zırhlı araç vuruldu. Ukrayna saldırısının önünü kestik” dendi.

SÜPERMARKETE FÜZE: 11 ÖLÜ

Ukrayna’nın sınır ötesi operasyonuna hazırlıksız yakalanan Rusya ise dün Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Konstyantynivka’ya saldırı düzenledi.

Bir süpermarkete düşen füze en az 11 kişinin ölmesine 35 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bölgenin cepheye sadece 13 km uzaklıkta olduğu bildirildi.

Ukrayna’nın harekât düzenlediği Rus bölgesinde siviller tahliye ediliyor.